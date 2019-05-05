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Район проведення ООС відвідала делегація США

Новини » Суспільство    05.05.2019 - 17:00
Район проведення ООС відвідала делегація США
Фото: делагація США на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Делегація провела спілкування з командуванням, а також перевірила умови експлуатації наданого обладнання

Район проведення операції Об’єднаних сил (ООС) відвідала делегація США в яку входили представники Апарату аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що дипломати провели ознайомлення з поточною безпековою та оперативної ситуації в районі проведення операції, а також провели зустрічі з командуванням бригад та батальйонів, з якими обговорили оперативну обстановку у смугах їх відповідальності.

"Також американські військові вивчили здобуту підрозділами Об'єднаних сил інформацію щодо тактики дій підрозділів (груп) російських окупаційних військ та заходів з протидії, які застосовують українські військовослужбовці", - повідомили в штабі ООС.

Окрім того, делегація дослідила умови експлуатації американського обладнання, яке було надалено в рамках матеріально-технічної допомоги для України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 травня, проросійські бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення. Бойовики стріляли з мінометів поблизу Авдіївки, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Кам'янка і Лебединське

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