UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У район Глибокого РФ перекинула додаткові штурмові групи морпіхів та піхоти

Фото: у район Глибокого РФ перекинула додаткові штурмові групи (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В район села Глибоке Харківської області окупанти перекидають додаткові штурмові групи. Вони складаються з морпіхів та піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".

"У районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Використовує БПЛА для дистанційного мінування місцевості", - йдеться у повідомленні.

До району Глибокого РФ перекинула додаткові групи штурмовиків (deepstatemap.live)

Крім того, за даними військових, в районі населеного пункту Муром, що на території РФ, відмічено прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення поточного некомплекту особового складу. 

Перегрупування в районі Вовчанська

В районі центральної та східної частини Вовчанська окупанти продовжують перегрупування штурмових груп 138-ї окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6-ї армії та 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу для проведення штурмових дій. 

"Також підтверджено, що штурмовий загін 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії зс рф виведений на відновлення, його позиції зайняв особовий склад 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу та загону "Ахмат", - додали в ОТУ "Харків". 

Втрати РФ на Харківському напрямку

Протягом минулої доби, 20 липня, відбулося 7 бойових зіткнень. Ворог наніс в напрямку позицій ЗСУ 10 авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБів, завдав 4 ракетні удари та наніс 32 удари дронами-камікадзе. Здійснив 396 обстрілів позицій ЗСУ.  Від початку поточної доби відбулося 5 бойових зіткнень, ще одне триває. 

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 113 осіб. Втрати озброєння та військової техніки противника склали 29 одиниць. З них: 

  • 2 танки;
  • 5 артилерійських систем; 
  • 8 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 одиниці спецтехніки;
  • 11 безпілотних літальних апаратів.

Знищено 72 укриття для особового складу противника та один пункт зберігання боєприпасів.

Втрати РФ в Україні

За останню добу, з 20 на 21 липня, росіяни втратили на війні в Україні 1100 військових, систему ППО та 44 артилерійські системи.

Додамо, що за тиждень, з 14 по 21 липня, втрати РФ склали близько 7620 осіб особового складу. Крім того, ЗСУ знищили ворожий літак, 4 ракети та 294 БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні