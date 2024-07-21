У район Глибокого РФ перекинула додаткові штурмові групи морпіхів та піхоти

"У районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Використовує БПЛА для дистанційного мінування місцевості", - йдеться у повідомленні.

До району Глибокого РФ перекинула додаткові групи штурмовиків (deepstatemap.live)

Крім того, за даними військових, в районі населеного пункту Муром, що на території РФ, відмічено прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення поточного некомплекту особового складу.

Перегрупування в районі Вовчанська

В районі центральної та східної частини Вовчанська окупанти продовжують перегрупування штурмових груп 138-ї окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6-ї армії та 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу для проведення штурмових дій.

"Також підтверджено, що штурмовий загін 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії зс рф виведений на відновлення, його позиції зайняв особовий склад 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу та загону "Ахмат", - додали в ОТУ "Харків".

Втрати РФ на Харківському напрямку

Протягом минулої доби, 20 липня, відбулося 7 бойових зіткнень. Ворог наніс в напрямку позицій ЗСУ 10 авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБів, завдав 4 ракетні удари та наніс 32 удари дронами-камікадзе. Здійснив 396 обстрілів позицій ЗСУ. Від початку поточної доби відбулося 5 бойових зіткнень, ще одне триває.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 113 осіб. Втрати озброєння та військової техніки противника склали 29 одиниць. З них:

2 танки;

5 артилерійських систем;

8 одиниць автомобільної техніки;

3 одиниці спецтехніки;

11 безпілотних літальних апаратів.

Знищено 72 укриття для особового складу противника та один пункт зберігання боєприпасів.