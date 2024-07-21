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В район Глубокого РФ перебросила дополнительные штурмовые группы морпехов и пехоты

Фото: в район Глубокого РФ перебросила дополнительные штурмовые группы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В район села Глубокое Харьковской области оккупанты перебрасывают дополнительные штурмовые группы. Они состоят из морпехов и пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Харьков".

"В районе населенного пункта Глубокое с целью подготовки к наступательным действиям противник переместил дополнительные штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты и 18-й мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса. Использует БПЛА для дистанционного минирования местности", - говорится в сообщении.

В район Глубокого РФ перебросила дополнительные группы штурмовиков (deepstatemap.live)

Кроме того, по данным военных, в районе населенного пункта Муром на территории РФ отмечено прибытие дополнительного личного состава 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии с целью пополнения текущего некомплекта личного состава.

Перегруппировка в районе Волчанска

В районе центральной и восточной части Волчанска оккупанты продолжают перегруппировку штурмовых групп 138-й отдельной мотострелковой бригады, 1009 мотострелкового полка 6-й армии и 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса для проведения британских бригад.

"Также подтверждено, что штурмовой отряд 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии из РФ выведен на восстановление, его позиции занял личный состав 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса и отряда "Ахмат", - добавили в ОТГ "Харьков".

Потери РФ на Харьковском направлении

За прошедшие сутки, 20 июля, произошло 7 боевых столкновений. Враг нанес в направлении позиций ВСУ 10 авиационных ударов с применением 16 КАБов, нанес 4 ракетных удара и нанес 32 удара дронами-камикадзе. Совершил 396 обстрелов позиций ВСУ. С начала текущих суток произошло 5 боевых столкновений, еще одно продолжается.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 113 человек. Потери вооружения и военной техники противника составили 29 единиц.Из них:

  • 2 танка;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 8 единиц автомобильной техники;
  • 3 единицы спецтехники;
  • 11 беспилотных летательных аппаратов.

Уничтожены 72 укрытия для личного состава противника и один пункт хранения боеприпасов.

Потери РФ в Украине

За последние сутки с 20 на 21 июля россияне потеряли на войне в Украине 1100 военных, систему ПВО и 44 артиллерийские системы.

Добавим, что за неделю, с 14 по 21 июля, потери РФ составили около 7620 человек личного состава. Кроме того, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 4 ракеты и 294 БПЛА.

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Война в Украине