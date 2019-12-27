"Райо Вальекано" получил наказание за инцидент с Зозулей

Фото: Роман Зозуля (albacetebalompie.es)

Два матча без зрителей и денежный штраф

"Райо Вальекано" получил наказание за оскорбления со стороны фанатов своего клуба в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули во время матча Сегунды. Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Хозяева поединка понесут наказание в виде штрафа на сумму 18 тысяч евро, также клуб обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.

Напомним, что в первом тайме поединка фанаты "Райо Вальекано" выкрикивали оскорбления в сторону Романа Зозули, называя украинца нацистом. Главный арбитр встречи дважды приостановить игру, после перерыва футболисты "Альбасете" в знак солидарности с Романом отказались выходить на второй тайм. Сам матч будет доигран при пустых трибунах.

Вв зимнее трансферное окно сезона-2016/17 Зозуля должен был стать игроком "Райо". Однако, переход не состоялся из-за фанатов, которые обвинили его в нацизме и потребовали ухода из клуба. Их недовольство сопровождалось акциями. ФИФА разрешила Роману сменить клуб, он покинул "Райо", не сыграв ни матча.

Ранее Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал "Лацио" за проявления расизма со стороны фанатов проведением домашнего матча еврокубков с частично закрытыми трибунами, а также одним матчем без зрителей условно.