Лунин отыграл на ноль в дебютном матче за "Реал"

Новости Спорт 01.08.2018 - 09:11
Фото: Андрей Лунин (twitter.com/realmadriden)
Фото: Андрей Лунин (twitter.com/realmadriden)

Украинский вратарь провел 45 минут против МЮ

Украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал за мадридский "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" в рамках Международного кубка чемпионов. Об этом сообщается в Twitter клуба.

Также в отчетном матче за "сливочных" дебютировали новички Альваро Одриосола и Винисиус.

С первых минут место в воротах мадридцев занял Кико Касилья, однако сразу после перерыва вышел украинский голкипер.

19-летний Лунин провел на поле 45 минут и не пропустил ни одного мяча, однако его команда все равно потерпела поражение - 1:2. Оба гола были пропущены Касильей в первом тайме. За МЮ отличились Алексис Санчес и Андера Эррера. На третьей добавленной минуте "сливочным" удалось сократить отставание - гол на счету Карима Бензема.

Следующий поединок мадридская команда проведет против "Ювентуса" 5 августа.

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Теги:  Манчестер Юнайтед,  Реал,  Андрей Лунин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС