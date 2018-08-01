Лунин отыграл на ноль в дебютном матче за "Реал"

Украинский вратарь провел 45 минут против МЮ

Украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал за мадридский "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" в рамках Международного кубка чемпионов. Об этом сообщается в Twitter клуба.

Также в отчетном матче за "сливочных" дебютировали новички Альваро Одриосола и Винисиус.

It was great to see our newest signings in action in a @RealMadrid shirt for the first time!

@vini11Oficial

@alvaroodriozola

Andriy Lunin#RMTour #HalaMadrid pic.twitter.com/O7OQdq0qXq — Real Madrid C.F. (@realmadriden) August 1, 2018

С первых минут место в воротах мадридцев занял Кико Касилья, однако сразу после перерыва вышел украинский голкипер.

19-летний Лунин провел на поле 45 минут и не пропустил ни одного мяча, однако его команда все равно потерпела поражение - 1:2. Оба гола были пропущены Касильей в первом тайме. За МЮ отличились Алексис Санчес и Андера Эррера. На третьей добавленной минуте "сливочным" удалось сократить отставание - гол на счету Карима Бензема.

Следующий поединок мадридская команда проведет против "Ювентуса" 5 августа.