"Райо Вальєкано" може орендувати Луніна у "Реала"
Клуб розглядає українця для створення конкуренції основному голкіперу
"Райо Вальєкано" зацікавлений в оренді воротаря "Реала" Андрія Луніна. Про це повідомляє Gol.
Зазначається, клуб шукає голкіпера, який міг би скласти конкуренцію Альберто Гарсії. Іншим кандидатом є воротар "Еспаньола" Роберто Хіменес, який шукає клуб для отримання ігрової практики.
Українець не потрапив в заявку "Реала" на матч стартового туру чемпіонату Іспанії проти "Хетафе". Не виключено, що в клубі остаточно вирішили гравця 19-річного Луніна в оренду для отримання ігрової практики.
Андрій досить непогано провів кілька передсезонних матчів у складі "вершкових" в США, також українець потрапив в заявку на матч за Суперкубок УЄФА. Однак після підписання мадридцями Тібо Куртуа, майбутнє голкіпера в Мадриді під питанням.
Нагадаємо, Лунін дебютував за мадридський "Реал" в матчі проти "Манчестер Юнайтед" в рамках Міжнародного кубка чемпіонів, не пропустивши жодного м'яча.