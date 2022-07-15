Райкивский щебеночный завод обновил позиции инертных материалов
Райкивский щебеночный завод (группа компаний Rayki Schebin) обновил позиции инертных материалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Райкивский гранитный карьер является одним из крупнейших производителей, работающих на рынке инертных материалов на территории Украины.
Щебень различных фракций, отсев, песчано-щебеночная смесь, габионы производства Райковского гранитного карьера востребованы на предприятиях стройиндустрии: строительных и дорожно-строительных компаниях Украины.
Вся продукция соответствует ГОСТУ, каждая позиция сертифицирована:
- гранитный щебень фракции: 5-20, 10-20, 20-40, 40-70; гранитный отсев 0-5 мм;
- щебеночно-песочная смесь 0,05-40 мм.
"Благодаря нашей продукции большая часть Украины создает уникальные строительные проекты. Начиная от ландшафтного дизайна цветников, отделки тротуарных дорожек, заборов, обустройство зоны отдыха до строительства мостов, дорог, железнодорожных путей, аэродромов, стен и промышленных объектов", - отмечают в компании.
Доставка осуществляется в кратчайшие сроки самосвалами грузоподъемностью от 1 до 45 тонн.
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