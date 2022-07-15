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Райкивский щебеночный завод обновил позиции инертных материалов

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Пятница 15 июля 2022 17:08 promo
Райкивский щебеночный завод обновил позиции инертных материалов Фото: Райкивский щебеночный завод обновил позиции на рынке инертных материалов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Райкивский щебеночный завод (группа компаний Rayki Schebin) обновил позиции инертных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Райкивский гранитный карьер является одним из крупнейших производителей, работающих на рынке инертных материалов на территории Украины.

Щебень различных фракций, отсев, песчано-щебеночная смесь, габионы производства Райковского гранитного карьера востребованы на предприятиях стройиндустрии: строительных и дорожно-строительных компаниях Украины.

Вся продукция соответствует ГОСТУ, каждая позиция сертифицирована:

  • гранитный щебень фракции: 5-20, 10-20, 20-40, 40-70; гранитный отсев 0-5 мм;
  • щебеночно-песочная смесь 0,05-40 мм.

Райкивский щебеночный завод обновил позиции инертных материалов

"Благодаря нашей продукции большая часть Украины создает уникальные строительные проекты. Начиная от ландшафтного дизайна цветников, отделки тротуарных дорожек, заборов, обустройство зоны отдыха до строительства мостов, дорог, железнодорожных путей, аэродромов, стен и промышленных объектов", - отмечают в компании.

Доставка осуществляется в кратчайшие сроки самосвалами грузоподъемностью от 1 до 45 тонн.

Подробнее обо всех предложениях можно узнать по телефону: +38 098 487 33 28

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