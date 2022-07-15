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Райківський щебеневий завод оновив позиції інертних матеріалів

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П'ятниця 15 липня 2022 17:08 promo
Райківський щебеневий завод оновив позиції інертних матеріалів Фото: Райківський щебеневий завод оновив позиції на ринку інертних матеріалів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Райківський щебеневий завод (група компаній Rayki Schebin) оновив позиції інертних матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Райківський гранітний кар’єр є одним із найбільших виробників, що працюють на ринку інертних матеріалів на території України.

Щебінь різних фракцій, відсів, піщано-щебенева суміш, габіони виробництва Райківського гранітного кар’єру затребувані на підприємствах будіндустрії: будівельних та дорожньо-будівельних компаніях України.

Уся продукція відповідає ДСТУ, кожна позиція є сертифікованою:

  • гранітний щебінь фракції: 5-20, 10-20, 20-40, 40-70; гранітний відсів 0-5 мм;
  • щебенево-пісочна суміш 0,05-40 мм.

Райківський щебеневий завод оновив позиції інертних матеріалів

"Завдяки нашій продукції більша частина України створює унікальні будівельні проекти. Починаючи від ландшафтного дизайну квітників, оздоблення тротуарних доріжок, огорож, облаштування зони відпочинку до будівництва мостів, доріг, залізничних колій, аеродромів, стін і промислових об’єктів", - зазначають в компанії.

Доставка здійснюється у найкоротший термін самоскидами вантажопідйомністю від 1 до 45 тонн.

Детальніше про всі пропозиції можна дізнатись за телефоном: +38 098 487 33 28

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