Райффайзен вдруге відклав вихід із Росії

Австрійський "Райффайзен Банк Інтернаціональ" (РБІ) не збирається цього року виходити з Російської Федерації.
Про це розповів генеральний директор РБІ Йоганн Штробль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA.
"У минулому ми називали дату можливого відокремлення до 31 грудня, яка зараз здається дуже малоймовірною", - сказав Штробль.
За його словами, перш ніж ухвалити рішення про відокремлення російської дочки, потрібно вичерпати всі можливості її продажу.
Глава РБІ зазначив, що загалом обидва варіанти - чи то продаж, чи відокремлення російського бізнесу - залишаються можливими.
Він заявив, що причиною, чому графік відокремлення російської дочки переноситься, є те, що вони досі не знайшли простішого способу деконсолідації через продаж.
Однак для цього РБІ необхідно отримати численні дозволи регуляторів у Росії та Європі й поки не зрозуміло, скільки часу це займе.
Банк не продав свій бізнес після вторгнення РФ в Україну і продовжив працювати на російському ринку. У лютому Управління з контролю за іноземними активами США почало розслідування операцій RBI в Росії, частково окупованих територіях Україні та Сирії.
Raiffeisen Bank International більш ніж половину свого прибутку минулого року отримав на території Росії, де він заробив 2 млрд євро.
Reuters писало, що Raiffeisen Bank International відкладає вихід з Росії в надії на закінчення війни.
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