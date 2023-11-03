Райффайзен второй раз отложил выход из России

"В прошлом мы называли дату возможного отделения до 31 декабря, которая сейчас кажется очень маловероятной", - сказал Штробль.

По его словам, прежде чем принять решение об отделении российской дочки, нужно исчерпать все возможности ее продажи.

Глава РБИ отметил, что в целом оба варианта - будь то продажа или отделение российского бизнеса - остаются возможными.

Он заявил, что причиной, почему график отделения российской дочки переносится, является то, что они до сих пор не нашли более простого способа деконсолидации через продажу.

Однако для этого РБИ необходимо получить многочисленные разрешения регуляторов в России и Европе и пока не понятно, сколько времени это займет.