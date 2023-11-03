Райффайзен вдруге відклав вихід із Росії

Австрійський "Райффайзен Банк Інтернаціональ" (РБІ) не збирається цього року виходити з Російської Федерації.

Про це розповів генеральний директор РБІ Йоганн Штробль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA .

"У минулому ми називали дату можливого відокремлення до 31 грудня, яка зараз здається дуже малоймовірною", - сказав Штробль.

За його словами, перш ніж ухвалити рішення про відокремлення російської дочки, потрібно вичерпати всі можливості її продажу.

Глава РБІ зазначив, що загалом обидва варіанти - чи то продаж, чи відокремлення російського бізнесу - залишаються можливими.

Він заявив, що причиною, чому графік відокремлення російської дочки переноситься, є те, що вони досі не знайшли простішого способу деконсолідації через продаж.

Однак для цього РБІ необхідно отримати численні дозволи регуляторів у Росії та Європі й поки не зрозуміло, скільки часу це займе.