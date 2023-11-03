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Райффайзен вдруге відклав вихід із Росії

Росія, П'ятниця 03 листопада 2023 20:37
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Райффайзен вдруге відклав вихід із Росії Фото: Райффайзен відклав вихід із Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Австрійський "Райффайзен Банк Інтернаціональ" (РБІ) не збирається цього року виходити з Російської Федерації.

Про це розповів генеральний директор РБІ Йоганн Штробль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA.

"У минулому ми називали дату можливого відокремлення до 31 грудня, яка зараз здається дуже малоймовірною", - сказав Штробль.

За його словами, перш ніж ухвалити рішення про відокремлення російської дочки, потрібно вичерпати всі можливості її продажу.

Глава РБІ зазначив, що загалом обидва варіанти - чи то продаж, чи відокремлення російського бізнесу - залишаються можливими.

Він заявив, що причиною, чому графік відокремлення російської дочки переноситься, є те, що вони досі не знайшли простішого способу деконсолідації через продаж.

Однак для цього РБІ необхідно отримати численні дозволи регуляторів у Росії та Європі й поки не зрозуміло, скільки часу це займе.

Raiffeisen Bank International в Росії

Банк не продав свій бізнес після вторгнення РФ в Україну і продовжив працювати на російському ринку. У лютому Управління з контролю за іноземними активами США почало розслідування операцій RBI в Росії, частково окупованих територіях Україні та Сирії.

Raiffeisen Bank International більш ніж половину свого прибутку минулого року отримав на території Росії, де він заробив 2 млрд євро.

Reuters писало, що Raiffeisen Bank International відкладає вихід з Росії в надії на закінчення війни.

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