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Райффайзен второй раз отложил выход из России

Россия, Пятница 03 ноября 2023 20:37
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Райффайзен второй раз отложил выход из России Фото: Райффайзен отложил выход из России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Австрийский "Райффайзен Банк Интернациональ" (РБИ) не собирается в этом году выходить из Российской Федерации.

Об этом рассказал генеральный директор СБИ Иоганн Штробль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"В прошлом мы называли дату возможного отделения до 31 декабря, которая сейчас кажется очень маловероятной", - сказал Штробль.

По его словам, прежде чем принять решение об отделении российской дочки, нужно исчерпать все возможности ее продажи.

Глава РБИ отметил, что в целом оба варианта - будь то продажа или отделение российского бизнеса - остаются возможными.

Он заявил, что причиной, почему график отделения российской дочки переносится, является то, что они до сих пор не нашли более простого способа деконсолидации через продажу.

Однако для этого РБИ необходимо получить многочисленные разрешения регуляторов в России и Европе и пока не понятно, сколько времени это займет.

Raiffeisen Bank International в России

Банк не продал свой бизнес после вторжения РФ в Украину и продолжил работу на российском рынке. В феврале Управление по контролю за иностранными активами США начало расследование операций RBI в России, частично оккупированных территориях Украины и Сирии.

Raiffeisen Bank International более половины своей прибыли в прошлом году получил на территории России, где он заработал 2 млрд евро.

Reuters писало, что Raiffeisen Bank International откладывает выход из России в надежде на окончание войны.

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