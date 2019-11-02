ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рай на земле: Каменских похвасталась шикарным отдыхом в Мексике (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.11.2019 - 21:58
Рай на земле: Каменских похвасталась шикарным отдыхом в Мексике (фото)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских отправилась на отдых в Мексику

Известная украинская артистка Настя Каменских, которая недавно выпустила хит Elefante, отправилась на отдых в Мексику. Певица периодически опубликует фотографии с отдыха. В этот раз артистка опубликовала фотографию возле беседки ресторана в тропическом лесу. Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию исполнительницы в Instagram.

Рай на земле: Каменских похвасталась шикарным отдыхом в Мексике (фото)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

В сети подметили, что артистка стала сбрасывать вес. Некоторые же отметили, что ее окружают красивые природные пейзажи:

  • Крутышка.
  • Настя, ты такая красавица!
  • Как красиво... Такое все Мимими...
  • Любимая зайка, ты красотка, улыбайся почаще, твоя улыбка как солнышко...
  • Исхудала деточка))))

Реакция сети на фото Насти Каменских (скриншоты: instagram.com/kamenskux)

Несколько дней назад артистка, уже находясь в Мексике, рассказала, что не стесняется ставить амбициозные цели.

"Никогда не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели и верить в их достижения. Произносите каждый день аффирмации, работайте над собой, и каждый день делайте то, что хоть на шаг приблизит вас к вашей цели. А еще, не забывайте любить себя и находить тот самый жизненный баланс. Соглашусь, сомнения всегда есть и будут, их не избежать, но я считаю, что лучше пробовать и ошибаться, чем бездействовать. А каждая преодоленная вершина открывает перед вами новые горизонты", - написала артистка.

Рай на земле: Каменских похвасталась шикарным отдыхом в Мексике (фото)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее приемная дочь Потапа устроила жаркий фотосет в белье.

Провокативная Каменских в "хищном" образе и латексе свела сеть с ума "Можно смотреть вечно": Потап и Каменских раззадорили сеть двусмысленным видео
Новости Украины Настя Каменских
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь