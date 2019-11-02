Рай на земле: Каменских похвасталась шикарным отдыхом в Мексике (фото)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских отправилась на отдых в Мексику

Известная украинская артистка Настя Каменских, которая недавно выпустила хит Elefante, отправилась на отдых в Мексику. Певица периодически опубликует фотографии с отдыха. В этот раз артистка опубликовала фотографию возле беседки ресторана в тропическом лесу. Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию исполнительницы в Instagram.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

В сети подметили, что артистка стала сбрасывать вес. Некоторые же отметили, что ее окружают красивые природные пейзажи:

Крутышка.

Настя, ты такая красавица!

Как красиво... Такое все Мимими...

Любимая зайка, ты красотка, улыбайся почаще, твоя улыбка как солнышко...

Исхудала деточка))))

Реакция сети на фото Насти Каменских (скриншоты: instagram.com/kamenskux)

Несколько дней назад артистка, уже находясь в Мексике, рассказала, что не стесняется ставить амбициозные цели.

"Никогда не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели и верить в их достижения. Произносите каждый день аффирмации, работайте над собой, и каждый день делайте то, что хоть на шаг приблизит вас к вашей цели. А еще, не забывайте любить себя и находить тот самый жизненный баланс. Соглашусь, сомнения всегда есть и будут, их не избежать, но я считаю, что лучше пробовать и ошибаться, чем бездействовать. А каждая преодоленная вершина открывает перед вами новые горизонты", - написала артистка.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее приемная дочь Потапа устроила жаркий фотосет в белье.