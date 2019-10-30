"Тропиканка": Настя Каменских в эффектном шелковом платье прогулялась по джунглям

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица продолжает баловать фанатов яркими фото из Мексики

Настя Каменских приложила много сил, чтобы похудеть, и сейчас успешно поддерживает себя в форме. Певица не упускает возможности похвастаться своей постройневшей фигурой и с удовольствием делится эффектными фото в купальниках и других откровенных нарядах в соцсетях. К слову, недавно артистка призналась, какая часть тела является самой выдающейся, а также отметила, что поддерживает бодипозитив. Сейчас они с Потапом наслаждаются отдыхом в жаркой Мексике и артистка регулярно будоражит поклонников горячими кадрами.

На свежих снимках из Канкуна Настя запечатлена на деревянной подвесной тропе, идущей среди тропических джунглей. Для прогулки знаменитость выбрала эффектное шелковое платье в бельевом стиле - при этом верхняя часть наряда черная, а нижняя золотисто-желтая.

Фото: Настя Каменских в Мексике (instagram.com/kamenskux)

Глубокое декольте выгодно подчеркнуло пышный бюст певицы, а ракурс одного из фото сделал акцент на ее аппетитной попе. Дополнили впечатляющий лук массивные серьги и распущенные кудрявые волосы певицы.

Фото: Настя Каменских в Мексике (instagram.com/kamenskux)

Поклонники не смогли пройти мимо и забросали Каменских восхищенными комментариями, восторгаясь ее фигурой и дерзким луком.

Шёлк среди джунглей

Самая-самая

Классный лук, хочу такой

Роскошная девочка!!!))

Ви прекрасна

Мекиканская к расавица ,ты нереальная

Тропиканка

Божественная

Попа как у Ким)

Это незаконно быть такой красивой ,люблю

Настоящая латиноариканская красавица!

Богиня красоти

Фигура класс

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, горячая парочка Настя Каменских с Потапом пленили яркими фото из Мексики.