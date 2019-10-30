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"Тропиканка": Настя Каменских в эффектном шелковом платье прогулялась по джунглям

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.10.2019 - 10:35
"Тропиканка": Настя Каменских в эффектном шелковом платье прогулялась по джунглям
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица продолжает баловать фанатов яркими фото из Мексики

Настя Каменских приложила много сил, чтобы похудеть, и сейчас успешно поддерживает себя в форме. Певица не упускает возможности похвастаться своей постройневшей фигурой и с удовольствием делится эффектными фото в купальниках и других откровенных нарядах в соцсетях. К слову, недавно артистка призналась, какая часть тела является самой выдающейся, а также отметила, что поддерживает бодипозитив. Сейчас они с Потапом наслаждаются отдыхом в жаркой Мексике и артистка регулярно будоражит поклонников горячими кадрами.

На свежих снимках из Канкуна Настя запечатлена на деревянной подвесной тропе, идущей среди тропических джунглей. Для прогулки знаменитость выбрала эффектное шелковое платье в бельевом стиле - при этом верхняя часть наряда черная, а нижняя золотисто-желтая.

&quot;Тропиканка&quot;: Настя Каменских в эффектном шелковом платье прогулялась по джунглям

Фото: Настя Каменских в Мексике (instagram.com/kamenskux)

Глубокое декольте выгодно подчеркнуло пышный бюст певицы, а ракурс одного из фото сделал акцент на ее аппетитной попе. Дополнили впечатляющий лук массивные серьги и распущенные кудрявые волосы певицы.

&quot;Тропиканка&quot;: Настя Каменских в эффектном шелковом платье прогулялась по джунглям

Фото: Настя Каменских в Мексике (instagram.com/kamenskux)

Поклонники не смогли пройти мимо и забросали Каменских восхищенными комментариями, восторгаясь ее фигурой и дерзким луком.

  • Шёлк среди джунглей
  • Самая-самая
  • Классный лук, хочу такой
  • Роскошная девочка!!!))
  • Ви прекрасна
  • Мекиканская к расавица ,ты нереальная
  • Тропиканка
  • Божественная
  • Попа как у Ким)
  • Это незаконно быть такой красивой ,люблю
  • Настоящая латиноариканская красавица!
  • Богиня красоти
  • Фигура класс

&quot;Тропиканка&quot;: Настя Каменских в эффектном шелковом платье прогулялась по джунглям

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, горячая парочка Настя Каменских с Потапом пленили яркими фото из Мексики.

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