Равноценно ядерному удару. Украина обратилась к миру из-за обстрелов ЗАЭС

МИД Украины решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Сегодня оккупанты своими обстрелами повредили высоковольтную линию на территории станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.
"На фоне циничной видео-заявления президента РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте. Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы", - заявили в МИД Украины.
Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира.
Напомним, оккупанты затянули минимум 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС.
В начале марта на Запорожской АЭС вспыхнул пожар. Станция была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить.