Равноценно ядерному удару. Украина обратилась к миру из-за обстрелов ЗАЭС

МИД Украины решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Сегодня оккупанты своими обстрелами повредили высоковольтную линию на территории станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины .

"На фоне циничной видео-заявления президента РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте. Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы", - заявили в МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира.