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Равноценно ядерному удару. Украина обратилась к миру из-за обстрелов ЗАЭС

Фото: Украина обратилась к миру из-за обстрелов ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

МИД Украины решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Сегодня оккупанты своими обстрелами повредили высоковольтную линию на территории станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

"На фоне циничной видео-заявления президента РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте. Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы", - заявили в МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира.

Напомним, оккупанты затянули минимум 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС.

В начале марта на Запорожской АЭС вспыхнул пожар. Станция была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить.

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Запорожская АЭСМИД Украины