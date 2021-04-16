Рауль Кастро покидает пост первого секретаря Компартии Кубы

"Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм", - сказал Рауль Кастро в своей речи делегатам партийного съезда.

В Гаване проходит VIII съезд Компартии Кубы. Мероприятие продлится четыре дня, до 19 апреля. В понедельник пост, занимаемый Раулем Кастро, перейдет его преемнику. Ожидается, что им станет действующий президент страны Мигель Диас-Канель. Агентство отмечает, что это важное историческое событие, поскольку завершится 60-летняя эпоха правления революционеров, братьев Кастро.

Старший брат Рауля Кастро, известный кубинский революционер и политический деятель Фидель Кастро пришел к власти в 1959 году. По состоянию здоровья в 2006 году он передал исполнение обязанностей на всех своих постах своего соратнику и брату Раулю.

В 2011 году Рауль Кастро был официально избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы, а затем, в 2016-м, переизбран на второй срок. В 2018 году он ушел с постов главы госсовета и совета министров Кубы, оставшись при этом лидером компартии страны. Ранее он заявлял о намерении уйти и с этого поста в 2021-м.