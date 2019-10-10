Президентом Кубы избрали Бермудеса

Фото: Мигель Диас-Канель Бермудес

Мигель Диас-Канель Бермудес стал первым президентом Кубы с 1976 года

Национальная ассамблея Кубы избрала Мигеля Диас-Канеля Бермудеса президентом республики на следующие пять лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на кубинское издание Granma.

Бермудес стал первым президентом Кубы после воссоздания этого поста, который был заменен на пост председателя Государственного совета в 1976 году.

На внеочередном заседании парламента также были избраны вице-президент Кубы, спикер Нацассамблеи и его заместитель, а также члены Госсовета.

Отметим, должность председателя Государственного совета на протяжении 30 лет занимал лидер кубинской революции Фидель Кастро, а в 2006 году его сменил брат Рауль Кастро. В 2018 году этот пост занял 59-летний Мигель Диас-Канель Бермудес.

В 2019 году на Кубе была принята новая Конституция, которая восстановила пост президента.

Напомним, 27 сентября Соединенные Штаты заявили, что продолжат вести политику санкций против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека.