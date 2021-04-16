Рауль Кастро залишає посаду першого секретаря Компартії Куби

Рауль Кастро прийняв рішення залишити пост першого секретаря ЦК правлячої Комуністичної партії Куби. 89-річний політик заявив, що передає керівництво групі молодих прихильників.
Про це повідомляє агентство Reuters.
"Я гаряче вірю в силу і цінність прикладу і розуміння моїх співвітчизників, і поки я живий, я буду готовий захищати Батьківщину, Революцію і соціалізм", - сказав Рауль Кастро у своїй промові делегатам партійного з'їзду.
У Гавані проходить VIII з'їзд Компартії Куби. Захід триватиме чотири дні, до 19 квітня. У понеділок пост, займаний Раулем Кастро, перейде його наступнику. Очікується, що ним стане чинний президент країни Мігель Діас-Канель. Агентство відзначає, що це важлива історична подія, оскільки завершиться 60-річна епоха правління революціонерів, братів Кастро.
Старший брат Рауля Кастро, відомий кубинський революціонер і політичний діяч Фідель Кастро прийшов до влади в 1959 році. За станом здоров'я в 2006 році він передав виконання обов'язків на всіх своїх посадах свого соратника і братові Раулю.
У 2011 році Рауль Кастро був офіційно обраний першим секретарем ЦК Комуністичної партії Куби, а потім, в 2016-м, переобраний на другий термін. У 2018 році він пішов з постів голови Держради і ради міністрів Куби, залишившись при цьому лідером компартії країни. Раніше він заявляв про намір піти і з цього поста в 2021-м.
Нагадаємо, в жовтні 2019 го Національна асамблея народної влади Куби (парламент) вперше з 1976 року вибрала президентом країни Мігеля Діас-канело Бермудеса. Він став першим президентом країни після відтворення цього поста, який був замінений на пост голови Державної ради в 1976 році.
Також повідомлялося, що США продовжать вести політику санкцій проти Куби в зв'язку з серйозними порушеннями Гаваною прав людини.