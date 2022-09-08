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РАУ просит генпрокурора прояснить информацию о составлении списков "нелояльных адвокатов"

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Четверг 08 сентября 2022 15:16
РАУ просит генпрокурора прояснить информацию о составлении списков "нелояльных адвокатов" Фото: РАУ просит генпрокурора прояснить информацию о составлении списков нелояльных адвокатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Совет адвокатов Украины обратилась к генеральному прокурору Андрею Костину с запросом о предоставлении сведений о формировании региональными прокуратурами списки "нелояльных адвокатов" якобы во исполнение указания Офиса генпрокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание РАУ 5 сентября.

Участники заседания обсудили информацию членов органов адвокатского самоуправления, председателя Комитета защиты прав адвокатов Владимира Клочкова относительно формирования таких списков, которая поступает из разных независимых между собой источников.

Поскольку речь идет о грубом нарушении гарантий адвокатской деятельности, которая является независимой и защищенной гарантиями адвокатской деятельности, установленным законом Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", РАУ решила попросить Андрея Костина предоставить сведения о наличии такого указания или о проведении ведомственной проверки такой информации, если она не является правдивой.

"Подтверждение такой информации может стать резонансным событием, о котором НААУ сообщит все международные юридические организации и прежде всего организации адвокатов. Ведь попытки создать такие списки не только грубо нарушают профильный закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", "О прокуратуре", но и конституционные принципы осуществления правосудия, состязательный характер судебного разбирательства и равенство сторон в процессе", - отмечается в сообщении.

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