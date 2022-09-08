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РАУ просить генпрокурора прояснити інформацію про складання списків "нелояльних адвокатів"

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Четвер 08 вересня 2022 15:16
РАУ просить генпрокурора прояснити інформацію про складання списків "нелояльних адвокатів" Фото: РАУ просить генпрокурора прояснити інформацію про складання списків нелояльних адвокатів (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Рада адвокатів України звернулася до генерального прокурора Андрія Костіна із запитом про надання відомостей про формування регіональними прокуратурами списків "нелояльних адвокатів" начебто на виконання вказівки Офісу генпрокурора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засіданні РАУ 5 вересня.

Учасники засідання обговорили інформацію членів органів адвокатського самоврядування, голови Комітету захисту прав адвокатів Володимира Клочкова щодо формування таких списків, яка надходить з різних незалежних між собою джерел.

Оскільки ідеться про грубе порушення гарантій адвокатської діяльності, яка є незалежною і захищеною гарантіями адвокатської діяльності, встановленими законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", РАУ вирішила попросити Андрія Костіна надати відомості про наявність такої вказівки або про проведення відомчої перевірки такої інформації, якщо вона не є правдивою.

"Підтвердження такої інформації може стати резонансною подією, про яку НААУ повідомить усі міжнародні юридичні організації та насамперед організації адвокатів. Адже спроби створити такі списки не тільки грубо порушують профільний закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", "Про прокуратуру", але і конституційні засади здійснення правосуддя, змагальний характер судового розгляду та рівність сторін у процесі", - зазначається в повідомленні.

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