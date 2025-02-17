RAU HR Conference 2025: як бізнесу виграти у битві за таланти
Київ 6 березня стане місцем, де визначатиметься майбутнє ринку праці в ритейлі. RAU HR Conference 2025 збере провідних HR-директорів, топ-менеджерів, CEO та експертів, щоб обговорити головні виклики у сфері управління персоналом та знайти практичні рішення для їх подолання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів заходу.
Чому ця подія важлива саме зараз?
Ринок праці стрімко змінюється: дефіцит кваліфікованих фахівців, нові очікування кандидатів, автоматизація процесів та необхідність адаптації до реалій сьогодення змушують компанії переглядати свої стратегії управління людським капіталом. Боротьба за таланти стала ключовим викликом для бізнесу, і той, хто зможе створити ефективну HR-стратегію, отримає беззаперечну конкурентну перевагу.
RAU HR Conference 2025 – це подія, яка виходить за межі стандартних дискусій. Це місце, де зустрічаються досвід, інновації та реальні бізнес-кейси, що формують нову HR-екосистему.
Детальна програма та участь за посиланням.
Хто буде серед спікерів?
Цього року на конференції виступлять топ-керівники провідних компаній, HR-лідери, представники державних структур та аналітики ринку праці. Серед спікерів:
- Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України
- Микола Щербина, CEO АНЦ
- Марія Назаренко, CEO "Будинок іграшок"
- Євгенія Кузьминська, HRD ОККО
- Валерій Решетняк, CEO Robota.ua
- Анна Толмачова, HRD Metro
- Марина Калюжна, HRD Suziria Group
- Ганна Приходченко, керівниця відділу рекрутингу мережі мультимаркетів "Аврора"
- Яна Єрмакова, керівниця відділу аналітики Retail Association of Ukraine
- Юлія Далібук, маркетинг-директорка Robota.ua
- Юлія Похолюк, керівниця департаменту розвитку ГО Військова школа "Боривітер".
Головні теми та формати дискусій
На учасників чекають панельні дискусії, аналітичні огляди, реальні кейси та обговорення передових HR-інструментів, які допомагають бізнесу адаптуватися та розвиватися.
Серед ключових тем:
- Синергія CEO та HRD: як побудувати ефективну команду у нестабільний час.
- Баланс між інвестиціями у розвиток бізнесу та розвиток персоналу.
- Нові підходи до залучення кандидатів, які роботу не шукають.
- Майбутнє ринку праці: виклики, тренди та нестандартні рішення.
- Криза лідерства та як її подолати.
RAU HR Conference 2025 – це не просто подія, а можливість отримати перевірені стратегії, знайти нових партнерів та перетворити кадрові виклики у точки зростання бізнесу.
Дата: 6 березня 2025
Місце: Київ (локація передбачає укриття та буде повідомлена всім зареєстрованим учасникам)
Організатор: Retail Association of Ukraine
Приєднуйтесь, щоб разом формувати майбутнє HR у ритейлі!
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.