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RAU HR Conference 2025: як бізнесу виграти у битві за таланти

Понеділок 17 лютого 2025 15:23 promo
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RAU HR Conference 2025: як бізнесу виграти у битві за таланти Фото: RAU HR Conference 2025: як бізнесу виграти у битві за таланти
Автор: Сергій Новіков

Київ 6 березня стане місцем, де визначатиметься майбутнє ринку праці в ритейлі. RAU HR Conference 2025 збере провідних HR-директорів, топ-менеджерів, CEO та експертів, щоб обговорити головні виклики у сфері управління персоналом та знайти практичні рішення для їх подолання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів заходу.

Чому ця подія важлива саме зараз?

Ринок праці стрімко змінюється: дефіцит кваліфікованих фахівців, нові очікування кандидатів, автоматизація процесів та необхідність адаптації до реалій сьогодення змушують компанії переглядати свої стратегії управління людським капіталом. Боротьба за таланти стала ключовим викликом для бізнесу, і той, хто зможе створити ефективну HR-стратегію, отримає беззаперечну конкурентну перевагу.

RAU HR Conference 2025 – це подія, яка виходить за межі стандартних дискусій. Це місце, де зустрічаються досвід, інновації та реальні бізнес-кейси, що формують нову HR-екосистему.

Детальна програма та участь за посиланням.

Хто буде серед спікерів?

RAU HR Conference 2025: як бізнесу виграти у битві за таланти

Цього року на конференції виступлять топ-керівники провідних компаній, HR-лідери, представники державних структур та аналітики ринку праці. Серед спікерів:

  • Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України
  • Микола Щербина, CEO АНЦ
  • Марія Назаренко, CEO "Будинок іграшок"
  • Євгенія Кузьминська, HRD ОККО
  • Валерій Решетняк, CEO Robota.ua
  • Анна Толмачова, HRD Metro
  • Марина Калюжна, HRD Suziria Group
  • Ганна Приходченко, керівниця відділу рекрутингу мережі мультимаркетів "Аврора"
  • Яна Єрмакова, керівниця відділу аналітики Retail Association of Ukraine
  • Юлія Далібук, маркетинг-директорка Robota.ua
  • Юлія Похолюк, керівниця департаменту розвитку ГО Військова школа "Боривітер".

Головні теми та формати дискусій

На учасників чекають панельні дискусії, аналітичні огляди, реальні кейси та обговорення передових HR-інструментів, які допомагають бізнесу адаптуватися та розвиватися.

Серед ключових тем:

  • Синергія CEO та HRD: як побудувати ефективну команду у нестабільний час.
  • Баланс між інвестиціями у розвиток бізнесу та розвиток персоналу.
  • Нові підходи до залучення кандидатів, які роботу не шукають.
  • Майбутнє ринку праці: виклики, тренди та нестандартні рішення.
  • Криза лідерства та як її подолати.

RAU HR Conference 2025 – це не просто подія, а можливість отримати перевірені стратегії, знайти нових партнерів та перетворити кадрові виклики у точки зростання бізнесу.

Дата: 6 березня 2025
Місце: Київ (локація передбачає укриття та буде повідомлена всім зареєстрованим учасникам)
Організатор: Retail Association of Ukraine

Приєднуйтесь, щоб разом формувати майбутнє HR у ритейлі!

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