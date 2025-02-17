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RAU HR Conference 2025: как бизнесу выиграть в битве за таланты

Понедельник 17 февраля 2025 15:23 promo
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RAU HR Conference 2025: как бизнесу выиграть в битве за таланты Фото: RAU HR Conference 2025: как бизнесу выиграть в битве за таланты
Автор: Сергей Новиков

Киев 6 марта станет местом, где будет определяться будущее рынка труда в ритейле. RAU HR Conference 2025 соберет ведущих HR-директоров, топ-менеджеров, CEO и экспертов, чтобы обсудить главные вызовы в сфере управления персоналом и найти практические решения для их преодоления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия.

Почему это событие важно именно сейчас?

Рынок труда стремительно меняется: дефицит квалифицированных специалистов, новые ожидания кандидатов, автоматизация процессов и необходимость адаптации к реалиям сегодняшнего дня заставляют компании пересматривать свои стратегии управления человеческим капиталом. Борьба за таланты стала ключевым вызовом для бизнеса, и тот, кто сможет создать эффективную HR-стратегию, получит неоспоримое конкурентное преимущество.

RAU HR Conference 2025 - это событие, которое выходит за пределы стандартных дискуссий. Это место, где встречаются опыт, инновации и реальные бизнес-кейсы, формирующие новую HR-экосистему.

Подробная программа и участие по ссылке.

Кто будет среди спикеров?

RAU HR Conference 2025: как бизнесу выиграть в битве за таланты

В этом году на конференции выступят топ-руководители ведущих компаний, HR-лидеры, представители государственных структур и аналитики рынка труда. Среди спикеров:

  • Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики Украины
  • Николай Щербина, CEO АНЦ
  • Мария Назаренко, CEO "Дом игрушек"
  • Евгения Кузьминская, HRD ОККО
  • Валерий Решетняк, CEO Robota.ua
  • Анна Толмачева, HRD Metro
  • Марина Калюжная, HRD Suziria Group
  • Анна Приходченко, руководитель отдела рекрутинга сети мультимаркетов "Аврора"
  • Яна Ермакова, руководитель отдела аналитики Retail Association of Ukraine
  • Юлия Далибук, маркетинг-директор Robota.ua
  • Юлия Похолюк, руководитель департамента развития ОО Военная школа "Боривитер".

Главные темы и форматы дискуссий

Участников ждут панельные дискуссии, аналитические обзоры, реальные кейсы и обсуждение передовых HR-инструментов, которые помогают бизнесу адаптироваться и развиваться.

Среди ключевых тем:

  • Синергия CEO и HRD: как построить эффективную команду в нестабильное время.
  • Баланс между инвестициями в развитие бизнеса и развитие персонала.
  • Новые подходы к привлечению кандидатов, которые работу не ищут.
  • Будущее рынка труда: вызовы, тренды и нестандартные решения.
  • Кризис лидерства и как его преодолеть.

RAU HR Conference 2025 - это не просто событие, а возможность получить проверенные стратегии, найти новых партнеров и превратить кадровые вызовы в точки роста бизнеса.

Дата: 6 марта 2025 года
Место: Киев (локация предусматривает укрытие и будет сообщена всем зарегистрированным участникам)
Организатор: Retail Association of Ukraine

Присоединяйтесь, чтобы вместе формировать будущее HR в ритейле!

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