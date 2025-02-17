RAU HR Conference 2025: как бизнесу выиграть в битве за таланты

Киев 6 марта станет местом, где будет определяться будущее рынка труда в ритейле. RAU HR Conference 2025 соберет ведущих HR-директоров, топ-менеджеров, CEO и экспертов, чтобы обсудить главные вызовы в сфере управления персоналом и найти практические решения для их преодоления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия.

Почему это событие важно именно сейчас?

Рынок труда стремительно меняется: дефицит квалифицированных специалистов, новые ожидания кандидатов, автоматизация процессов и необходимость адаптации к реалиям сегодняшнего дня заставляют компании пересматривать свои стратегии управления человеческим капиталом. Борьба за таланты стала ключевым вызовом для бизнеса, и тот, кто сможет создать эффективную HR-стратегию, получит неоспоримое конкурентное преимущество.

RAU HR Conference 2025 - это событие, которое выходит за пределы стандартных дискуссий. Это место, где встречаются опыт, инновации и реальные бизнес-кейсы, формирующие новую HR-экосистему.



Подробная программа и участие по ссылке.

Кто будет среди спикеров?

В этом году на конференции выступят топ-руководители ведущих компаний, HR-лидеры, представители государственных структур и аналитики рынка труда. Среди спикеров:

Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики Украины

Николай Щербина, CEO АНЦ

Мария Назаренко, CEO "Дом игрушек"

Евгения Кузьминская, HRD ОККО

Валерий Решетняк, CEO Robota.ua

Анна Толмачева, HRD Metro

Марина Калюжная, HRD Suziria Group

Анна Приходченко, руководитель отдела рекрутинга сети мультимаркетов "Аврора"

Яна Ермакова, руководитель отдела аналитики Retail Association of Ukraine

Юлия Далибук, маркетинг-директор Robota.ua

Юлия Похолюк, руководитель департамента развития ОО Военная школа "Боривитер".

Главные темы и форматы дискуссий

Участников ждут панельные дискуссии, аналитические обзоры, реальные кейсы и обсуждение передовых HR-инструментов, которые помогают бизнесу адаптироваться и развиваться.

Среди ключевых тем:

Синергия CEO и HRD: как построить эффективную команду в нестабильное время.

Баланс между инвестициями в развитие бизнеса и развитие персонала.

Новые подходы к привлечению кандидатов, которые работу не ищут.

Будущее рынка труда: вызовы, тренды и нестандартные решения.

Кризис лидерства и как его преодолеть.

RAU HR Conference 2025 - это не просто событие, а возможность получить проверенные стратегии, найти новых партнеров и превратить кадровые вызовы в точки роста бизнеса.

Дата: 6 марта 2025 года

Место: Киев (локация предусматривает укрытие и будет сообщена всем зарегистрированным участникам)

Организатор: Retail Association of Ukraine

Присоединяйтесь, чтобы вместе формировать будущее HR в ритейле!