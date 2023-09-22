Ратифікація заявки на вступ Швеції до НАТО не стоїть на порядку денному, - МЗС Угорщини

Зазначається, що він провів зустріч із главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом і однією з головних тем була ратифікація членства Швеції в НАТО.

"Це питання поки не стоїть на порядку денному в жодному з парламентів", - написав Сійярто.

Фото: Зустріч міністрів (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Також головний дипломат Угорщини написав, що "непогано було б проявити повагу", однак не уточнив, що мав на увазі.

Вступ Швеції в НАТО

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Швеції подала заявку на вступ в НАТО. Заявку ратифікували вже всі країни Альянсу, окрім Туреччини та Угорщини, яка чекає остаточне рішення Анкари.

Туреччина заблокувала вступ Швеції в НАТО через підтримку курдів з боку Стокгольму. Крім того, влада Швеції дозволяє проводити акції зі спалення Корану, що викликає обурення в Анкари.

Проте на липневому саміті у Вільнюсі Туреччина та Швеція досягли згоди і Ердоган пообіцяв, що шведська заявка буде схвалена парламентом Туреччини восени, коли він повернеться з канікул. На початку вересня у Швеції були впевнені, що Туреччина виконає свою обіцянку.

Наприкінці липня партія прем'єр-міністра Віктора Орбана бойкотувала позачергове засідання парламенту, скликане опозиційними партіями для ратифікації заявки про вступ Швеції до НАТО.