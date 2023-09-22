RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ратификация заявки на вступление Швеции в НАТО не стоит на повестке дня, - МИД Венгрии

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вступление Швеции в Североатлантический альянс не стоит на повестке дня парламента Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Отмечается, что он провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и одной из главных тем была ратификация членства Швеции в НАТО.

"Этот вопрос пока не стоит на повестке дня ни в одном из парламентов", - написал Сийярто.

Фото: Встреча министров (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Также главный дипломат Венгрии написал, что "неплохо было бы проявить уважение", однако не уточнил, что имел в виду.

Вступление Швеции в НАТО

После полномасштабного вторжения России в Украину власти Швеции подали заявку на вступление в НАТО. Заявку ратифицировали уже все страны Альянса, кроме Турции и Венгрии, которая ждет окончательного решения Анкары.

Турция заблокировала вступление Швеции в НАТО из-за поддержки курдов со стороны Стокгольма. Кроме того, власти Швеции позволяют проводить акции по сожжению Корана, что вызывает возмущение у Анкары.

Однако на июльском саммите в Вильнюсе Турция и Швеция достигли согласия и Эрдоган пообещал, что шведская заявка будет одобрена парламентом Турции осенью, когда он вернется с каникул. В начале сентября в Швеции были уверены, что Турция выполнит свое обещание.

В конце июля партия премьер-министра Виктора Орбана бойкотировала внеочередное заседание парламента, созванное оппозиционными партиями для ратификации заявки о вступлении Швеции в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвецияВенгрияТурция