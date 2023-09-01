Глава МЗС Швеції впевнений у ратифікації Туреччиною заявки на вступ до НАТО у жовтні

Туреччина має ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли парламент знову збереться у жовтні, як було погоджено з президентом Тайїпом Ердоганом на липневому саміті альянсу.

Про це міністр закордонних справ Тобіас Більстрем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Шведський уряд влітку не отримував жодних сигналів, крім того, що карти, які були викладені тоді, є дійсними і зараз у цьому питанні, і що заява, зроблена у Вільнюсі, все ще актуальна", - заявив він.

Швеція подала заявку на членство в НАТО минулого року у відповідь на вторгнення Росії в Україну, і більшість членів альянсу швидко ратифікували її заявку.

Але Туреччина відмовилася, посилаючись на побоювання щодо співробітництва у сфері безпеки.

Після кількох місяців тиску президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив після саміту НАТО у Вільнюсі у липні, що направить ратифікацію заявки Швеції на вступ до парламенту у жовтні, коли він знову збереться після літніх канікул.

Але навіть тоді немає жодної гарантії, що Швеція отримає зелене світло.

Туреччина хоче більше дій щодо тих, кого вона вважає бойовиками, які живуть у Швеції, здебільшого членами забороненої Робочої партії Курдистану (РПК) та угруповання, яке Анкара звинувачує в організації невдалого державного перевороту у 2016 році.

Напруженість у відносинах з Туреччиною також посилилася через демонстрації в Швеції, де протестуючі спалили Коран, що розлютило багатьох мусульман.