Зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів, - ISW

Зростаючі втрати серед російських молодших офіцерів, ймовірно, ще більше знизять можливості Росії і приведуть до подальшого морального занепаду армії окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Великобританії 30 травня заявило, що російські війська зазнали величезних втрат серед офіцерів середньої і молодшої ланки.

Офіцери батальйонної і бригадної ланки продовжують висуватися вперед в небезпечну зону - замість того, щоб командувати з тилу і делегувати повноваження нижчим офіцерам. Це відбувається через те, що старші російські офіцери покладають на них велику відповідальність.

Молодші офіцери відповідають за тактичні операції низького рівня через відсутність професіоналізму і модернізації в російських збройних силах. При цьому триваючі втрати молодших офіцерів ускладнять командування і управління, особливо в батальйонних тактичних групах, які зібрали разом з декількох інших підрозділів, що вижили.