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Зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів, - ISW

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Вівторок 31 травня 2022 01:23
Зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів, - ISW Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Зростаючі втрати серед російських молодших офіцерів, ймовірно, ще більше знизять можливості Росії і приведуть до подальшого морального занепаду армії окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Великобританії 30 травня заявило, що російські війська зазнали величезних втрат серед офіцерів середньої і молодшої ланки.

Офіцери батальйонної і бригадної ланки продовжують висуватися вперед в небезпечну зону - замість того, щоб командувати з тилу і делегувати повноваження нижчим офіцерам. Це відбувається через те, що старші російські офіцери покладають на них велику відповідальність.

Молодші офіцери відповідають за тактичні операції низького рівня через відсутність професіоналізму і модернізації в російських збройних силах. При цьому триваючі втрати молодших офіцерів ускладнять командування і управління, особливо в батальйонних тактичних групах, які зібрали разом з декількох інших підрозділів, що вижили.

Нагадаємо, експерти з ISW заявляли про те, що контрнаступ ЗСУ в Херсонській області зриває плани Росії.

Раніше в ISW зазначили, що Росія легковажно витрачає бойову міць на захоплення Сєвєродонецька.

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