Растаможка "евроблях": Зеленский ответил на петицию

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о доступной растаможке "евроблях". Глава государства направил обращение к спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Об этом сказано в ответе Зеленского на петицию, размещенном на сайте Офиса президента.

Глава государства просит Разумкова способствовать работе нардепов и представителей Кабинета министров в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив относительно доступной растаможке "евроблях".

Петицию подписали почти 27 тысяч граждан. В ней президента призвали провести совместное совещание с депутатами Верховной рады от "Слуги народа" и принять решение "о немедленном включении в повестку дня на заседании комитета финансов, налоговой и таможенной политики комплексный законопроект о доступной растаможке".

Зеленский объяснил, что 9 ноября состоялось заседание налогового комитета. Парламентарии в ходе него рассмотрели законопроекты №3704 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упорядочении структуры акцизного налога" и №3706 "О внесении изменений в раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса о ввозе транспортных средств на таможенную территорию Украины".

В итоге комитет принял решение подготовить доработанный законопроект. Для этого была создана рабочая группа под председательством заместителя главы комитета Александра Ковальчука с привлечением к ее работе представителей правительства.

"Мной направлено обращение к председателю Верховной рады Украины Д.Разумкову с просьбой содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив", - указано в ответе.

Напомним, ранее в Раде сообщили о создании соответствующей рабочей группы.

Как писало РБК-Украина, на позапрошлой неделе в Киеве на улице Грушевского прошел массовый протест владельцев "евроблях", в ходе которого завязалась массовая драка с полицейскими.

Так, ранее под зданием Рады устроили протест владельцы "евроблях". Они требовали включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступной растаможке №3704-3706.

Отметим, Кабмин разрешил полиции штрафовать за нерастаможенные "евробляхи".