ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Розмитнення "євроблях" по-новому і зниження штрафів. Раді рекомендують схвалити закони

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 17:55
Розмитнення "євроблях" по-новому і зниження штрафів. Раді рекомендують схвалити закони Фото: Раді рекомендують схвалити новий механізм розмитнення "євроблях" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть запровадити новий механізм розмитнення "євроблях" та суттєво знизити штрафи за нерозмитнені автівки. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді схвалити відповідні законопроекти №№4643д-4644д у другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Законопроекти вносять необхідні зміни до Податкового та Митного кодексів відповідно.

Вказано, що до проекту №4643-д надійшло 77 пропозицій народних депутатів. Робоча група комітету додатково напрацювала 10 правок. Загалом пропонується врахувати 35 пропозицій і відхилити 52.

Пропонується виключити розробку та затвердження Кабінетом міністрів тимчасового порядку виконання митних формальностей при митному оформленні транспортних засобів, оскільки в ньому немає потреби.

У законопроекті №4644-д комітет передбачив, що під митне оформлення транспортних засобів за процедурою, передбаченою цим проектом, не підпадають транспортні засоби, що класифікуються за товарними підпозиціями:

  • 870310 - транспортнi засоби, спецiально призначенi для пересування снiгом; спецiальнi автомобiлi для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф;
  • 870340 - iншi транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та зі зворотно-поступальним рухом поршня i електродвигуном в якостi двигунiв для пересування, крiм тих, якi здатнi заряджатися шляхом пiдключення до зовнiшнього джерела електроенергiї;
  • 871610 - причепи та напiвпричепи типу причiпних будиночкiв для тимчасового проживання у кемпiнгах або для автотуристiв.

"Комітет затвердив порівняльні таблиці до законопроектів і ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти обидва законопроекти у другому читанні і в цілому", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, парламент ухвалив відповідні законопроекти у першому читанні наприкінці лютого.

Так, раніше фінансовий комітет ВР придумав, як вирішити проблему з нерозмитненими автомобілями на єврономерах. Комітет напрацював два законопроекти.

РБК-Україна також писало про те, як швидко порахувати вартість розмитнення авто за простою формулою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка штраф Верховна Рада евробляхи
NEWS
Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт
Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні