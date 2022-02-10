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Растаможка автомобилей через "Дію" может появиться до конца года, - Минцифры

Автор: Артур Родивилов

Мобильное приложение "Дія" и соответствующий сервис до конца 2022 года получит функцию дистанционной растаможки автомобилей. Для запуска новой функции ожидаются законодательные изменения.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на интервью ТСН вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, Минцифры технически готовится к внедрению функции.

"За этот вопрос отвечают Минфин и Верховная рада в части смены законов. Минцифры отвечает за техническую часть внедрения услуги. Технически мы уже к этому готовимся и решим вопрос при любых обстоятельствах, надеюсь до конца года. Ожидаем коллег правовой основы", - сказал Федоров.

Напомним, предполагается, что растаможка транспортных средств будет производиться в автоматическом режиме. Владелец транспорта через приложение "Дія" получит необходимые документы, подаст их в электронной форме, и со своего счета оплатит таможенные платежи.

Также сообщалось, что "Дія" вскоре может получить новую полезную функцию для всех водителей. Она будет позволять делиться техпаспортом среди других людей.

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Дия