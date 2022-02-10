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Розмитнення автомобілів через "Дію" може з'явитися до кінця року, - Мінцифри

Автор: Артур Родивилов

Мобільний додаток "Дія" і відповідний сервіс до кінця 2022 року отримає функцію дистанційного розмитнення автомобілів. Для запуску нової функції очікуються законодавчі зміни.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю ТСН віце-прем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, Мінцифри технічно готується до впровадження функції.

"За це питання відповідають Мінфін і Верховна рада в частині зміни законів. Мінцифри відповідає за технічну частину впровадження послуги. Технічно ми вже до цього готуємося і вирішимо питання за будь-яких обставин, сподіваюся до кінця року. Очікуємо колег правової основи", - сказав Федоров.

Нагадавши, передбачається, що розмитнення транспортних засобів буде проводитися в автоматичному режимі. Власник транспорту через додаток "Дія" отримає необхідні документи, подасть їх в електронній формі, і зі свого рахунку сплатить митні платежі.

Також повідомлялося, що "Дія" незабаром може отримати нову корисну функцію для всіх водіїв. Вона буде дозволяти ділитися техпаспортом серед інших людей.

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Дія