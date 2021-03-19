Растаможка авто станет возможна через "Дію". А стоимость снизится на 30%

Сообщается, что совет рассмотрел внедрение новой модели растаможки. На заседании отметили, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 000 машин. Но в связи с различными манипуляциями на руках взяточников оседает примерно 150 млн долларов, а потери бюджета достигают 300-400 млн долларов.

"Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям. Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг "Дія", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможки легковых автомобилей будет снижена на 30%.