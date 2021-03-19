Розмитнення авто стане можливе через "Дію". А вартість знизиться на 30%

Повідомляється, що рада розглянула впровадження нової моделі розмитнення. На засіданні відзначили, що через українську митницю щорічно проходить близько 500 000 машин. Але у зв'язку з різними маніпуляціями на руках хабарників осідає приблизно 150 млн доларів, а втрати бюджету сягають 300-400 млн доларів.

"Тому пропонується передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями. Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг "Дія", - йдеться в повідомленні.

Прогнозується, що протягом наступних п'яти років після впровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде знижена на 30%.