"Рассвет" без власних мікросхем: у чому головна вразливість російського аналога Starlink

Проєкт "Рассет" вартістю близько 6,1 млрд доларів реалізує приватна компанія "Бюро 1440".

Центр оборонних реформ з'ясував, що у 2025 році "Бюро 1440" здійснило валютні платежі за товари майже на 68 млн доларів - у доларах, юанях та євро. Для деяких постачальників, за митними даними, частка імпорту з Китаю перевищувала 90%.

Окремо Центр оборонних реформ звертає увагу на платежі у євро майже на 5,8 млн євро. Зокрема, Infostera отримала понад 2 млн євро авансу за спеціалізоване вимірювальне обладнання.

Митні дані показують, що через китайських і турецьких постачальників до Росії потрапляло обладнання західних виробників, зокрема Rohde & Schwarz, TOPTICA, Keysight та інших. Воно може використовуватися для супутникового зв’язку, випробувань наземних станцій, терміналів, антенних систем та іншого обладнання.

Водночас автори застерігають: платежі у євро самі по собі не доводять прямого постачання з ЄС. Але разом із митними даними вони можуть свідчити про збереження доступу до обладнання та компонентів, пов’язаних із західними технологічними ланцюгами.

Особливо помітною є роль Китаю. У 2025 році співробітники "Бюро 1440" їздили до КНР майже щомісяця, а загалом у таких відрядженнях були залучені близько 90 людей. Серед напрямків - ключові центри китайського комерційного космосу, супутникового інтернету та виробництва супутників.

Одна з найбільш чутливих проблем - радіаційно стійка електроніка, необхідна для роботи супутників у космосі. Ще у 2023 році тодішній керівник "Роскосмосу" Юрій Борисов назвав електронну компонентну базу "ахіллесовою п’ятою" російських космічних систем і повідомив про домовленості з Китаєм щодо закупівель.

У 2024 році російський Мінпромторг оголосив два тендери на розробку радіаційно стійких мікросхем - аналогів західної продукції. Однак жодна компанія не подала заявку.

Центр оборонних реформ також не зафіксував прямих закупівель таких мікросхем "Бюро 1440" у ключових російських виробників. Це не означає, що російських компонентів у "Рассвет" немає - вони могли надходити через посередників або у складі готових модулів, - але посилює версію про вразливість компонентної бази проєкту.

Показовим є і кейс Materik LLC. У 2025 році "Бюро 1440" сплатило цій компанії близько 1,42 млн доларів, причому майже вся сума була прив’язана до юаня. Materik завозила з Китаю маховики системи орієнтації SMA-D-6 виробництва Shanghai Modern Aerotech.

Ця китайська компанія пов’язана з німецькою Vectronic Technology GmbH, а характеристики SMA-D-6 майже збігаються з моделлю маховика VRW-D-6 від німецької Vectronic Aerospace.

Автори припускають, що китайський виріб може бути локалізованою або адаптованою версією німецької розробки, а Materik - каналом, через який "Бюро 1440" отримує доступ до компонентів космічного класу, зокрема західного походження, через китайський ринок.