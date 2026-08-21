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"Рассвет" без собственных микросхем: в чем главная уязвимость российского аналога Starlink

12:55 21.08.2026 Пт
3 мин
Что является "ахиллесовой пяткой" российских космических систем?
aimg Татьяна Степанова aimg Ульяна Безпалько
Фото: Россия строит свой аналог Starlink (t.me/bureau_1440)

Одной из ключевых уязвимостей российской системы спутниковой связи "Рассвет", которая является аналогом Starlink, остается импортная зависимость.

Проект "Россет" стоимостью около 6,1 млрд долларов реализует частная компания "Бюро 1440".

Центр оборонных реформ выяснил, что в 2025 году "Бюро 1440" совершило валютные платежи за товары почти на 68 млн долларов – в долларах, юанях и евро. Для некоторых поставщиков, по таможенным данным, доля импорта из Китая превышала 90%.

Отдельно Центр оборонных реформ обращает внимание на платежи в евро почти на 5,8 млн. евро. В частности, Infostera получила более 2 млн. евро аванса за специализированное измерительное оборудование.

Таможенные данные показывают, что через китайских и турецких поставщиков в Россию попадало оборудование западных производителей, в частности, Rohde & Schwarz, TOPTICA, Keysight и других. Она может использоваться для спутниковой связи, испытаний наземных станций, терминалов, антенных систем и другого оборудования.

В то же время авторы предостерегают: платежи в евро сами по себе не доказывают прямые поставки из ЕС. Но вместе с таможенными данными они могут свидетельствовать о сохранении доступа к оборудованию и компонентам, связанным с западными технологическими цепями.

Особенно заметна роль Китая. В 2025 году сотрудники "Бюро 1440" ездили в КНР почти ежемесячно, а всего в таких командировках были привлечены около 90 человек. Среди направлений - ключевые центры китайского коммерческого космоса, спутникового интернета и производства спутников.

Одна из наиболее чувствительных проблем - радиационно устойчивая электроника, необходимая для работы спутников в космосе. Еще в 2023 году тогдашний руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал электронную компонентную базу "ахиллесовой пятой" российских космических систем и сообщил о договоренностях с Китаем по закупкам.

В 2024 году российский Минпромторг объявил два тендера на разработку радиационно устойчивых микросхем - аналогов западной продукции. Однако ни одна компания не подала заявку.

Центр оборонных реформ также не зафиксировал прямых закупок таких микросхем "Бюро 1440" у ключевых российских производителей. Это не означает, что российских компонентов в "Рассвете" нет - они могли поступать через посредников или в составе готовых модулей, - но усиливает версию об уязвимости компонентной базы проекта.

Показателен и кейс Materik LLC. В 2025 году "Бюро 1440" уплатило этой компании около 1,42 млн долларов, причем почти вся сумма была привязана к юаню. Materik завозила из Китая маховики системы ориентации SMA-D-6 производства Shanghai Modern Aerotech.

Эта китайская компания связана с немецким Vectronic Technology GmbH, а характеристики SMA-D-6 почти совпадают с моделью маховика VRW-D-6 от немецкого Vectronic Aerospace.

Авторы предполагают, что китайское изделие может быть локализованной или адаптированной версией немецкой разработки, а Materik - каналом, через который "Бюро 1440" получает доступ к компонентам космического класса, в частности, западному происхождению, через китайский рынок.

Россия ускоряет запуск "Рассвета"

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия ускоряет развертывание группировки спутников "Рассвет", опережая собственные планы.

Первые 16 аппаратов вывели на орбиту еще в марте, а к 2027 году Москва планирует иметь уже 292 спутника, а к 2035-му - 924.

Пока система работает лишь фрагментарно - только тогда, когда конкретный спутник пролетает над Украиной.

Полноценно по принципу Starlink сеть заработает только после вывода на орбиту всей группировки.

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