Расстрелял людей в редакции Capital Gazette: в США мужчина получил пять пожизненных

В США огласили приговор 41-летнему Джерроду Рамосу, который в 2018 году застрелил пять человек в редакции американской газеты Capital Gazette в штате Мэриленд. Мужчине присудили пять пожизненных заключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

В июле Рамоса признали виновным в массовом убийстве. В октябре 2019 года он признал свою вину по 23 пунктам обвинения, но в то же время заявлял о психическом расстройстве. Однако присяжные отклонили аргумент о психическом состоянии.

Прокуроры считают, что Рамос действовал из мести, ведь перед нападением газета опубликовала колонку о том, что он получил условный срок за преследование знакомого со школы.

Нападение на редакцию газеты Capital Gazette считают одним из самых смертоносных нападений на журналистов в истории США.