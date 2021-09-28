Розстріляв людей в редакції Capital Gazette: у США чоловік отримав п'ять довічних

У США оголосили вирок 41-річному Джерроду Рамосу, який у 2018 році застрелив п’ятьох людей в редакції американської газети Capital Gazette у штаті Меріленд. Чоловіку присудили п'ять довічних ув'язнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

У липні Рамоса визнали винним у масовому вбивстві. У жовтні 2019 року він визнав свою провину за 23 пунктами обвинувачення, але водночас заявляв про психічний розлад. Проте присяжні відхилили аргумент про психічний стан.

Прокурори вважають, що Рамос діяв з помсти, адже перед нападом газета опублікувала колонку про те, що він отримав умовний термін за переслідування знайомого зі школи.

Напад на редакцію газети Capital Gazette вважають одним з найбільш смертоносних нападів на журналістів в історії США.