Расстрел в Житомирской области: подозреваемый осознавал свои действия

Фото: место расстрела в Житомирской области (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Эксперты признали владельца пруда вменяемым

Подозреваемый в массовом расстреле людей в Житомирской области Анатолий Захаренко на момент преступления осознавал свои действия. Эксперты признали его вменяемым.

Об этом сообщил начальник областной полиции Юрий Олейник, передает пресс-служба МВД в Facebook.

По его словам, согласно справке врача-нарколога от 22 мая, в крови Захаренко алкоголя не было.

"Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и управлять ими, может осознавать значение своих действий и управлять ими и сейчас", - добавил Олейник.

Он также добавил, что по психическому состоянию Захаренко не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера.

Напомним, в ночь на 22 мая в районе села Новоселица Попельнянского района были расстреляны семь человек; по версии следствия, владелец пруда Анатолий Захаренко из своего ружья расстрелял отдыхавших гостей, часть из которых оказалась бывшими участниками АТО.

Отметим, полиция называла предварительной причиной трагедии совместное распитие алкоголя.

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Автор: РБК-Украина