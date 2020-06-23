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Розстріл у Житомирській області: підозрюваний усвідомлював свої дії

Новини » Надзвичайні події     23.06.2020 - 13:59
Розстріл у Житомирській області: підозрюваний усвідомлював свої дії
Фото: місце розстрілу в Житомирській області (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Експерти визнали власника ставка осудним

Підозрюваний у масовому розстрілі людей у Житомирській області Анатолій Захаренко на момент злочину усвідомлював свої дії. Експерти визнали його осудним.

Про це повідомив начальник обласної поліції Юрій Олійник, передає прес-служба МВС у Facebook.

За його словами, згідно з довідкою лікаря-нарколога від 22 травня, в крові Захаренка алкоголю не було.

"Крім цього, в рамках кримінального провадження була призначена комісійна судова психолого-психіатрична експертиза підозрюваному і в даний час отримано висновок експерта. Згідно з висновком фахівців, підозрюваний міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними і зараз", - додав Олійник.

Він також додав, що щодо психічного стану Захаренку не треба застосування яких-небудь примусових заходів медичного характеру.

Нагадаємо, в ніч на 22 травня в районі села Новоселиця Попільнянського району були розстріляні сім осіб; за версією слідства, власник ставка Анатолій Захаренко зі своєї рушниці розстріляв гостей, частина з яких виявилася колишніми учасниками АТО.

Зазначимо, поліція називала попередньою причиною трагедії спільне розпивання алкоголю.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Житомиррасстрелпреступления
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