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Расстрел военных в Днепре: первые наработки по расследованию будут до конца недели

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Днепр, Понедельник 31 января 2022 20:14
Расстрел военных в Днепре: первые наработки по расследованию будут до конца недели Фото: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин (mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Первые наработке по расследованию расстрела военных в Днепре будут известны до конца недели. Сегодня началась работа комиссии, которая расследует трагедию со служащими Национальной гвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

"До конца недели будут первые наработки. Наша цель - шаг за шагом восстановить цепь событий, которые привели к неправомерному применению военнослужащим НГУ огнестрельного оружия, а также принять меры по недопущению подобных трагедий в будущем. Мы нацелены на максимально эффективный результат", - заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, комиссия проверит реагирование на жалобы к руководству воинской части в которой служили Артемий Рябчук и его жертвы, условия хранения и выдачи оружия, наличие неуставных отношений и так далее.

Напомним, ночью 27 января военнослужащий Нацгвардии расстрелял сослуживцев, с которыми находился в карауле на заводе "Южмаш". В результате погибли четверо военнослужащих и женщина, которая была контроллером на КПП, еще пять человек получили ранения.

Рябчука задержали через несколько часов после инцидента, суд взял его под стражу без права выйти под залог.

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Днепр Нацгвардия
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