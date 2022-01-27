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Расстрел военнослужащих в Днепре: открыто дело

Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители открыли уголовное производство из-за расстрела военнослужащих в Днепре. Произошедшее квалифицировали как умышленное убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

По состоянию на сейчас известно, что военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия.

"По данному факту начато уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство)", - говорится в сообщении.

Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются, отметили в ГБР.

Что произошло

На территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Сейчас его разыскивают правоохранители.

О ситуации в городе и где может находиться стрелок, в материале РБК-Украина.

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Днепр