Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: відкрито справу

Станом на зараз відомо, що військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство)", - йдеться у повідомленні.

Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються, зазначили в ДБР.

Що сталось

На території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 року народження (21 рік) розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Зараз його розшукують правоохоронці.