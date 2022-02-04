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Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: нацгвардієць відмовився від усіх своїх свідчень

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Дніпро, П'ятниця 04 лютого 2022 11:12
Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: нацгвардієць відмовився від усіх своїх свідчень Фото: боєць Нацгвардії Артемій Рябчук (twitter com dbr_gov_ua)
Автор: Анастасія Рокитна, Владислав Красінський

Боєць Нацгвардії Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі товаришів по службі на підприємстві "Південмаш", відмовився від усіх своїх колишніх показань. Досудове розслідування триває.

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі Державного бюро розслідувань.

У ДБР підтвердили, що дійсно підозрюваний звернувся до слідчого з відповідною заявою.

"Але це ніяк не впливає на той масив доказової бази, якою володіє слідство.
Досудове розслідування триває. Стосовно ж якогось там можливого на нього психологічного тиску то ця інформація не відповідає дійсності", - повідомили в ДБР.

Слідчі працюють виключно в рамках чинного законодавства, зазначили правоохоронці.

Розстріл військовослужбовців

27 січня на території дніпровського підприємства "Південмаш" нацгвардієць розстріляв товаришів по службі і втік. Інцидент стався під час видачі зброї караулу. В результаті стрілянини загинули четверо військовослужбовців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро отримали поранення різної тяжкості.

Як заявили правоохоронці, стрілком був нацгвардієць Артем Рябчук. Через декілька годин його затримали поліцейські в іншому місті, які прибули після повідомлення від перехожого.

Нагадаємо, раніше нацгвардієць на відео описав хронологію розстрілу військових.

Зазначимо, Кіровський районний суд Дніпра вирішив відправити Артема Рябчука під варту без альтернативи внесення застави.

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