Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: нацгвардієць відмовився від усіх своїх свідчень

Боєць Нацгвардії Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі товаришів по службі на підприємстві "Південмаш", відмовився від усіх своїх колишніх показань. Досудове розслідування триває.

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі Державного бюро розслідувань.

У ДБР підтвердили, що дійсно підозрюваний звернувся до слідчого з відповідною заявою.

"Але це ніяк не впливає на той масив доказової бази, якою володіє слідство.

Досудове розслідування триває. Стосовно ж якогось там можливого на нього психологічного тиску то ця інформація не відповідає дійсності", - повідомили в ДБР.

Слідчі працюють виключно в рамках чинного законодавства, зазначили правоохоронці.

Розстріл військовослужбовців

27 січня на території дніпровського підприємства "Південмаш" нацгвардієць розстріляв товаришів по службі і втік. Інцидент стався під час видачі зброї караулу. В результаті стрілянини загинули четверо військовослужбовців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро отримали поранення різної тяжкості.

Як заявили правоохоронці, стрілком був нацгвардієць Артем Рябчук. Через декілька годин його затримали поліцейські в іншому місті, які прибули після повідомлення від перехожого.