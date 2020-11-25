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Расстрел Майдана: суд разделил дело против экс-беркутовцев

Среда 25 ноября 2020 14:06
Расстрел Майдана: суд разделил дело против экс-беркутовцев
Фото: суд (yaizakon.com.ua)
Автор: Олег Черныш

Святошинский районный суд Киева разделил дело против 5 экс-беркутовцев. Их обвиняют в расстреле 48 активистов Майдана.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В среду суд присяжных решал вопрос в каком формате продолжать рассмотрение дела, учитывая что три из пяти обвиняемых были обменяны и скрылись от следствия в ОРДЛО.

Суд решил выделить в отдельное производство дело против этих трех беркутовцев - Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

Прокуратура была против разделения дел и заявила, что предпринимаются меры для международного розыска беркутовцев.

Дело против двух оставшихся подсудимых суд продолжит рассматривать 11 декабря.

Напомним, ранее Святошинский районный суд Киева отказался поместить под домашний арест бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

Также РБК-Украина ранее писало, что за год к уголовной ответственности по делу Майдана привлекли 34 человека.

Кроме того, 19 ноября полиция проводила обыски в Национальном музее Революции достоинства. А также в доме у директора музея.

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