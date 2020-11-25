Розстріл Майдану: суд розділив справу проти екс-беркутівців

Фото: суд (yaizakon.com.ua)

Святошинський районний суд Києва розділив справу проти 5 экс-беркутовцев. Їх звинувачують у розстрілі 48 активістів Майдану.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У середу суд присяжних вирішував питання у якому форматі продовжувати розгляд справи, враховуючи що три з п'яти обвинувачених були обміняні та сховалися від слідства в ОРДЛО.

Суд вирішив виділити в окреме провадження справу проти цих трьох беркутівців - Олега Янішевського, Павла Аброськіна і Сергія Зінченка.

Прокуратура була проти поділу справ і заявила, що вживаються заходи для міжнародного розшуку беркутівців.

Справа проти двох підсудних суд продовжить розглядати 11 грудня.

Нагадаємо, раніше Святошинський районний суд Києва відмовився помістити під домашній арешт колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут".

Також РБК-Україна раніше писало, що за рік до кримінальної відповідальності по справі Майдану залучили 34 людини.

Крім того, 19 листопада поліція проводила обшуки в Національному музеї Революції гідності. А також в будинку у директора музею.