Расстрел эвакуационного автобуса в Херсонской области: число погибших возросло

Российские оккупанты 1 августа расстреляли из ПТУР автобус с беженцами в Херсонской области. Число погибших гражданских возросло до трех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"В районе Долгового рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибло трое мирных жителей", - отмечают украинские военные. В ОК" Юг " добавили, что в результате обстрела оккупантов ранения получили 5 человек. Их доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.