Розстріл евакуаційного автобуса в Херсонській області: кількість загиблих зросла
Фото: Росіяни розстріляли евакуаційний автобус у Херсонській області (mvs.gov.ua)
Російські окупанти 1 серпня розстріляли з ПТКР автобус із біженцями у Херсонській області. Кількість загиблих цивільних зросла до трьох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"У районі Довгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло троє мирних жителів", - зазначають українські військові.
В ОК "Південь" додали, що внаслідок обстрілу окупантів поранень зазнали 5 людей. Їх доправили у лікарню, де надали необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул інформував про двох загиблих цивільних унаслідок обстрілу окупантами евакуаційного автобуса.