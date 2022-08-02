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Розстріл евакуаційного автобуса в Херсонській області: кількість загиблих зросла

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Вівторок 02 серпня 2022 05:42
Розстріл евакуаційного автобуса в Херсонській області: кількість загиблих зросла Фото: Росіяни розстріляли евакуаційний автобус у Херсонській області (mvs.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 1 серпня розстріляли з ПТКР автобус із біженцями у Херсонській області. Кількість загиблих цивільних зросла до трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"У районі Довгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло троє мирних жителів", - зазначають українські військові.

В ОК "Південь" додали, що внаслідок обстрілу окупантів поранень зазнали 5 людей. Їх доправили у лікарню, де надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул інформував про двох загиблих цивільних унаслідок обстрілу окупантами евакуаційного автобуса.

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