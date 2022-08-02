Розстріл евакуаційного автобуса в Херсонській області: кількість загиблих зросла

Російські окупанти 1 серпня розстріляли з ПТКР автобус із біженцями у Херсонській області. Кількість загиблих цивільних зросла до трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"У районі Довгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло троє мирних жителів", - зазначають українські військові. В ОК "Південь" додали, що внаслідок обстрілу окупантів поранень зазнали 5 людей. Їх доправили у лікарню, де надали необхідну медичну допомогу.