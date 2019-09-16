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На рассмотрении в комитетах Рады находятся более 400 законопроектов

Новости » Политика    16.09.2019 - 13:42
На рассмотрении в комитетах Рады находятся более 400 законопроектов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент будет работать два дня в комитетах

На рассмотрении профильных комитетов Верховной рады сейчас находится 444 законопроекта. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, на этой неделе Рада два дня будет работать в комитетах.

"По состоянию на 13 сентября рассмотрения в комитетах ожидают 444 законодательные инициативы... Действительно, очень важно, чтобы правки были, дополнения, чтобы сделать законопроекты качественными. Но просьба ко всем политсилам, чтобы они были конструктивными", - подчеркнул Разумков.

Так, первый заместитель спикера Руслан Стефанчук напомнил, что 16 и 17 сентября нет пленарных заседаний ВР.

"Сегодня и завтра мы будем работать в комитетах. А также еще полдня работы в комитетах будет в среду. Поэтому я обращаюсь к руководителям комитетов, чтобы очень ответственно отнеслись к тем вопросам, которые уже стоят в повестке дня и будут рассматриваться во втором чтении", - добавил Стефанчук.

Напомним, Разумков ранее рассказал, что за две недели Верховная рада рассмотрела 110 законодательных инициатив. При этом в целом принято почти 10 законов.

Как писало РБК-Украина, на этой пленарной неделе Верховная рада Украины рассмотрит около 40 законопроектов. Парламентарии сосредоточатся на законопроектах, которые должны быть рассмотрены во втором чтениии.

Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит обновление ЦИК Появился текст проекта госбюджета-2020
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