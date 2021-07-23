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Рассмотрение жалобы России в ЕСПЧ займет годы, - Малюська

Автор: РБК-Украина

Рассмотрение жалобы России в ЕСПЧ займет годы. Такое утверждение высказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир " Украина 24".

"Мы оцениваем, что рассмотрение жалобы Российской Федерации займет годы. Это полностью бесперспективная история, потому что она содержит слабую юридическую аргументацию. По сути, это повтор мифов, которые Россия транслирует на своем телевидении", - заявил министр юстиции.

Напомним, что Кулеба отреагировал на иск России в ЕСПЧ.

Также в Минюсте считают, что с юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ.

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