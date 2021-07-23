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Розгляд скарги Росії до ЄСПЛ займе роки, - Малюська

Автор: РБК-Україна

Розгляд скарги Росії до ЄСПЛ займе роки, вважає міністр юстиції України Денис Малюська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24".

"Ми оцінюємо, що розгляд скарги Російської Федерації займе роки. Це є повністю безперспективна історія, тому що вона містить слабку юридичну аргументацію. По суті, це повтор міфів, які Росія транслює на своєму телебаченні", - заявив міністр юстиції.

Нагадаємо, що Кулеба відреагував на позов Росії в ЄСПЛ.

Також в Мін'юсті вважають, що з юридичної точки зору Росію чекає поразка в ЄСПЛ.

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