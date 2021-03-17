ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рассмотрение земельной реформы: нардепы в среду прошли менее 400 правок. Всего их 3128

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 14:02
Рассмотрение земельной реформы: нардепы в среду прошли менее 400 правок. Всего их 3128 Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

.Верховная рада продолжает рассматривать закон о завершении земельной реформы. Парламентарии прошли 347 из 3128 поправок ко второму чтению законопроекта №2194.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

В законе прописана передача земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.

Как писало РБК-Украина, в сессионном зале парламента сегодня произошло возгорание. Загорелся пульт для голосования. Нардепы ходили на 15-минутный перерыв.

Так, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев не исключает, что ВР может собираться на заседания ночью. Это связано с большим количеством поправок к законопроекту о завершении земельной реформы.

Кроме того, на этой неделе может состояться внеочередное пленарное заседание Верховной рады. Однако дата проведения пока неизвестна.

Так, вчера ВР взялась за завершение земельной реформы. Парламентарии прошли во вторник только 160 из 3128 поправок ко второму чтению законопроекта №2194.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада земельная реформа
NEWS
Карантин в Харьковской области планируют усилить. Будут транспортные ограничения
Карантин в Харьковской области планируют усилить. Будут транспортные ограничения
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка