Рассмотрение земельной реформы: нардепы в среду прошли менее 400 правок. Всего их 3128

В законе прописана передача земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.

Как писало РБК-Украина, в сессионном зале парламента сегодня произошло возгорание. Загорелся пульт для голосования. Нардепы ходили на 15-минутный перерыв.

Так, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев не исключает, что ВР может собираться на заседания ночью. Это связано с большим количеством поправок к законопроекту о завершении земельной реформы.

Кроме того, на этой неделе может состояться внеочередное пленарное заседание Верховной рады. Однако дата проведения пока неизвестна.

Так, вчера ВР взялась за завершение земельной реформы. Парламентарии прошли во вторник только 160 из 3128 поправок ко второму чтению законопроекта №2194.